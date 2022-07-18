'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da!

Şenol, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, üniversite olarak gördüğü ilk dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk sahnesinde ellerinin titrediğini söyleyerek "Bir cümlelik bir repliğim var. Çok heyecanlıydım. Kayıt dendi. Tiyatro sahnesine çıkıyormuş gibi hiçbir anın boş geçmemesi adına ben içeride konuşup öyle çıktım kamera önüne. Evren hoca uyardı. Elim ayağım titriyor tabii. Bir sürü tekrar aldık" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova final yaptı. Çetin'e veda ettin. Zor oldu mu?

Zor oldu tabii. 4 yıllık bir serüvendi. Son hafta tüm set ekibiyle duygusal anlar yaşadık. Ama tabii çok büyük bir yorgunluk vardı hepimizin üstünde. O yüzden hala bitmiş gibi hissetmiyorum. Sanki tekrar gidecekmişim gibi Adana'ya.

O boşluğa henüz düşmedim diyorsun :)

Daha düşmedim. Tatil dönüşü büyük ihtimal düşerim :)