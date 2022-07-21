Alişan’dan yürek burkan paylaşım!

Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan,geçtiğimiz Temmuz ayında 41 yaşındaki kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Acı kaybı yüzünden zor günler geçiren ünlü isim, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.
Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.
'ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN'
Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı; "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."
HERKESİ DUYGULANDIRDI
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, vefatının yıl dönümünden bir gün önce paylaşım yapan ünlü şarkıcı herkesi duygulandırdı.
"Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum."
Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşım yürek burktu.
Alişan şu ifadeleri kullandı:
"Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım... Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin... Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim... Sensiz hiçbir hayalim yoktu... Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi... Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı... Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın... BiLmiyorum şu anda nerdesin, bizi görüyor musun, izliyor musun? Ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor... Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırmaya devam ediyorsun beni..."
Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki çocuğunun annesi Merve Tektaş da eşinin yıl dönümü için duygusal bir paylaşımda bulundu.
'KAYBETMEK NE DEMEK KİMSE BİLEMEZ!'
Daha önce eşiyle arabanın içinde el ele çekilen bu karesini yayınlayan Tektaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Ben kaderimin böyle olmasını istemezdim. Dünyaları verirdim... Çaresizce çırpınmak ve kaybetmek ne demek kimse bilemez! Fotoğrafta ya da yemek masasında bir sandalyenin eksik olmasını yaşamayan anlayamaz. Selçuk'um sen benim kocam, sevgilim, arkadaşım, çocuğum, arkamda her şeyi halleden tek kişiydin ve ben kaybettim. Karanlıkta çocuklarına aydınlığı yaşatabilmek çok zormuş be Selçuk'uum... Meleklerimiz bana emanet ve ben onlar için dimdik ayakta olacağım ama yüreğimdeki yangın hiç sönmeyecek. Ellerimi bırakmamanı çok isterdim, bu yalan dünyada yalnız kalmayı hiç istemezdim. Her gün ama her gün sana hakkımı helal edeceğim ve yaşattığın her şey için teşekkür edeceğim. Seni çok seviyoruz ve mutlaka buluşacağız buna inanıyorum. Bana her zaman 'Hayatımın en büyük şansı sensin.' derdin bunu hiç unutmayacağım. Haykırıyorum içimden 'Gitme!' diyorum."