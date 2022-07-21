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Demet Özdemir'in makyajsız hali ilgi çekti

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini korkutmuştu. Hastalığı atlatan oyuncu, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan projesi için kolları sıvadı. Demet Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve güzel ismin makyajsız hali ise ilgi çekti.