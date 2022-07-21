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Haberler Magazin Demet Özdemir'in makyajsız hali ilgi çekti

Demet Özdemir'in makyajsız hali ilgi çekti

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini korkutmuştu. Hastalığı atlatan oyuncu, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan projesi için kolları sıvadı. Demet Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve güzel ismin makyajsız hali ise ilgi çekti.

21.07.2022, 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 11:14

Geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle Oğuzhan Koç'la evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile yoğun geçen sezonun ardından ön balayı için rotalarını Muğla'ya çevirmişti.

Demet Özdemir’in makyajsız hali ilgi çekti

Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikili, rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyip, teknede vakit geçirmeyi tercih etmişti.

Demet Özdemir’in makyajsız hali ilgi çekti

TELEFONLARI SUSMADI

Özdemir, teknenin ön kısmında hem kitap okudu hem de güneşlenmişti. Sevgilisinin yanına gelen Oğuzhan Koç ise Özdemir'i esprileriyle kahkahalara boğmuştu. Ünlü çiftin telefonları hiç susmamıştı. Özdemir ve Koç, nişan tebriği nedeniyle art arda yakınlarından gelen telefonları cevaplamıştı.

Demet Özdemir’in makyajsız hali ilgi çekti

HASTALIĞI ATLATTI

Ünlü oyuncu, nişan sonrası çıktıkları tatil dönüşü koronavirüse yakalanmıştı. Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini belirten oyuncu, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti. Karantina süresi biten ve iyileşen Özdemir, önceki gün yeniden test yaptırmıştı. Covid-19 testi sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı, derin bir nefes almıştı.

Demet Özdemir’in makyajsız hali ilgi çekti

"DİŞ BAKIMI YAPTIRMAYA GELDİM"

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki güzel, sağlık durumunun iyiye gitmesinden sonra önceki gün objektiflere yansıdı. Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak dizide rol almaya hazırlanan Özdemir, cuma günü başlayacak yapımın çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı.

Demet Özdemir’in makyajsız hali ilgi çekti

SIFIR MAKYAJ DEMET

Milliyet'in haberine göre; Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ve makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Çekimler başlayacağı için heyecanlıyım" açıklamasını yaparak, bir arkadaşıyla birlikte dişçinin yolunu tuttu.

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