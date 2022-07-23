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Haberler Magazin Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

"Aşka kapılarımı kapattım" diyen ünlü oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. El ele gezen çift, basın mensuplarını görünce ufak çaplı bir şok yaşadı.

23.07.2022, 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 09:15

Selin Şekerci'nin Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan popüler programına konuk olmasından sonra başlayan sürpriz aşk, uzun ömürlü olmamıştı.

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

Temmuzda ilişkiyi doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde ilişkileri belgelenen oyuncu çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

Selin Şekerci, ayrılığın ardından "Evlilik için bir aday var mı?" sorusuna, "Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur" şeklinde cevaplamıştı.

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

Yeni sevgililer, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şok yaşadı.

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

33 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz gece yeni sevgilisi Osman Yalın ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yalın'a ait olan bir kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi.

Selin Şekerci yeni aşkıyla görüntülendi

El ele gezen ikili, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermezken; güzel oyuncu, muhabirin "Aşkı Osman Bey de mi buldunuz?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı.

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