Ünlü oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk başrolü olduğu dizinini final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla oldukça konuşulan güzel oyuncudan kötü haber geldi.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü.
Türkiye'ye döndükten sonra tatiline devam eden Burcu Özberk, paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Şimdi ise Burcu Özberk'ten kötü haber geldi.
Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı.
Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin"