Haberler Magazin Burcu Özberk'ten kötü haber!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk başrolü olduğu dizinini final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla oldukça konuşulan güzel oyuncudan kötü haber geldi.