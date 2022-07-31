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Haberler Magazin Burcu Özberk'ten kötü haber!

Burcu Özberk'ten kötü haber!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk başrolü olduğu dizinini final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla oldukça konuşulan güzel oyuncudan kötü haber geldi.

31.07.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 17:08

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Burcu Özberk’ten kötü haber!

Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü.

Burcu Özberk’ten kötü haber!

Türkiye'ye döndükten sonra tatiline devam eden Burcu Özberk, paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Burcu Özberk’ten kötü haber!

Şimdi ise Burcu Özberk'ten kötü haber geldi.

Burcu Özberk’ten kötü haber!

Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Burcu Özberk’ten kötü haber!

"Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı.

Burcu Özberk’ten kötü haber!

Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin"

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