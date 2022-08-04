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Haberler Magazin Ajda Pekkan'dan sevenlerini üzen haber!

Ajda Pekkan'dan sevenlerini üzen haber!

Güçlü sesi, sahne performansı ve stiliyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Önceki akşam Bodrum'da sahne alan ve sevenlerine müzik ziyafeti çektiren ünlü şarkıcı, koronavirüse yakalandı.

04.08.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 09:28

Şarkıcı Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da sevenleriyle buluşmuş ve söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

Şimdi ise Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

İkinci Sayfa'da yer alan habere göre, Süperstar Ajda Pekkan'ın yakalandığı koronavirüs nedeniyle tüm konserleri de iptal edildi.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

Ajda Pekkan, star olmakla ilgili geçen günlerde şunları söylemişti:

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

"Bu konuşmalar klişe gibi gelse de size, aslında normal insan gibi yaşıyorum, evde köfte de yapıyorum.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

Bütün starlık bu sahnede, sonrası sökmez. Hiç beni farklı sanmayın sakın.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

Böyle olmak çok güzel çünkü şöhretle normal insan olmayı ayrıştırmazsanız gerçekten çok şizofrenik bir olay olur.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."

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