Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber!

Şarkıcı Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da sevenleriyle buluşmuş ve söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.
Şarkıcı Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da sevenleriyle buluşmuş ve söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.
Şimdi ise Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi.
İkinci Sayfa'da yer alan habere göre, Süperstar Ajda Pekkan'ın yakalandığı koronavirüs nedeniyle tüm konserleri de iptal edildi.
Ajda Pekkan, star olmakla ilgili geçen günlerde şunları söylemişti:
"Bu konuşmalar klişe gibi gelse de size, aslında normal insan gibi yaşıyorum, evde köfte de yapıyorum.
Bütün starlık bu sahnede, sonrası sökmez. Hiç beni farklı sanmayın sakın.
Böyle olmak çok güzel çünkü şöhretle normal insan olmayı ayrıştırmazsanız gerçekten çok şizofrenik bir olay olur.
İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."