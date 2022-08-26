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Haberler Magazin Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir, yakın arkadaşlarıyla birlikte kına gecesi yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan Demet Özdemir, kınasından kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

26.08.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 09:24

Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, bu akşam yakın arkadaşları ile Kına Gecesi yaptı.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yarın dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Posta'nın haberine göre; Ancak bugün davetlilere nikahın ertelendiği haberi gitti.

Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Ancak bu akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

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