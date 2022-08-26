Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, bu akşam yakın arkadaşları ile Kına Gecesi yaptı.
Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, bu akşam yakın arkadaşları ile Kına Gecesi yaptı.
Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.
Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yarın dünya evine girmeye hazırlanıyordu.
Posta'nın haberine göre; Ancak bugün davetlilere nikahın ertelendiği haberi gitti.
Ancak bu akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.