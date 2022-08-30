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Haberler Magazin Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e: Gözümün nuru!

Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e: Gözümün nuru!

Geçtiğimiz Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aralarının açıldığı iddia edilmişti. Son olarak Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ile objektif karşısına geçti ve pozlarını "Gözümün nuru" diyerek paylaştı.

30.08.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 13:23

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da nikâh masasına oturmuştu.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile evliliğine karşı olduğu iddia edilen Oğulcan Engin'in düğüne katılmaması "annesi ile arası bozuldu" dedikodularını beraberinde getirdi.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

59 yaşındaki şarkıcı, "evliliğine karşı çıktığı" yönünde haberler çıkan oğlu Oğulcan Engin ile birlikte objektif karşısına geçti.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

Oğulcan Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan, o anları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

Şarkıcı, Instagram gönderisine, "Gözümün nuru, oğlum" notunu düştü.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

Seda Sayan'ın paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

İşte o paylaşım...

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