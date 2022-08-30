Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e: Gözümün nuru!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da nikâh masasına oturmuştu.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da nikâh masasına oturmuştu.
Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile evliliğine karşı olduğu iddia edilen Oğulcan Engin'in düğüne katılmaması "annesi ile arası bozuldu" dedikodularını beraberinde getirdi.
59 yaşındaki şarkıcı, "evliliğine karşı çıktığı" yönünde haberler çıkan oğlu Oğulcan Engin ile birlikte objektif karşısına geçti.
Oğulcan Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan, o anları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.
Şarkıcı, Instagram gönderisine, "Gözümün nuru, oğlum" notunu düştü.
Seda Sayan'ın paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.