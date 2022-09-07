Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

İki ünlü isimden bugün 'yılın aşk bombası' geldi.
İki ünlü isimden bugün 'yılın aşk bombası' geldi.
Daha önce Hadise ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı.
KONSERE EL ELE GELDİLER
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım konsere Pınar Deniz ile el ele geldi.
İLK KEZ AŞKLARINI AÇIKLADILAR!
Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu.
İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti.
Ünlü çift gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.