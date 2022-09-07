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Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, el ele görüntülendi ve aşklarını adeta ilan etti. İşte Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in aşkından ilk kareler...

07.09.2022, 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 11:23

İki ünlü isimden bugün 'yılın aşk bombası' geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

Daha önce Hadise ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

KONSERE EL ELE GELDİLER

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım konsere Pınar Deniz ile el ele geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

İLK KEZ AŞKLARINI AÇIKLADILAR!

Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

Ünlü çift gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti

Ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

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