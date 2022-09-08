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Ali Sürmeli'yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin 83 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde intihar ederek hayatına son verdi. Ünlü oyuncunun annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesinin yarın kaldırılacağı öğrenildi.

08.09.2022, 16:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 16:48

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli Derince'deki evinde intihar ederek hayatına son verdi.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Çağdaş Kocaeli'nin haberine göre; Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Derince Esentepe'de yaşayan 83 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli kendini asarak intihar etti.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği iddia edildi...

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi sevilen dizilerde yer alan oyuncu Ali Sürmeli'nin daha önce de annesinin rahatsızlanması nedeniyle Derince'ye geldiği biliniyor.

Ali Sürmeli’yi yıkan ölüm! Annesi intihar etti

Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak.

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