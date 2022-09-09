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Haberler Magazin Ali Sürmeli annesine veda etti

Ali Sürmeli annesine veda etti

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin 83 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, Kocaeli'de evinin bahçesinde intihar edererk hayatına son vermişti. Akçe Sürmeli, bugün ise son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

09.09.2022, 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 17:09

Dün, ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli (82), çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu.

Ali Sürmeli annesine veda etti

Akçe Sürmeli'yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ali Sürmeli annesine veda etti

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Sürmeli annesine veda etti

Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.

Ali Sürmeli annesine veda etti

Bugün Derince Esentepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ali Sürmeli'nin yakın dostu Erkan Can, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Sürmeli annesine veda etti

Kılınan cenaze namazının ardından Akçe Sürmeli gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşmakta güçlük çeken Ali Sürmeli, "Annem acılarına dayanamadı demek ki takdiri ilahi" dedi.

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