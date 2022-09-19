İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

İkinci kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, doğum yaptığı hastaneden taburcu olmuştu.
İkinci kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, doğum yaptığı hastaneden taburcu olmuştu.
Eşi ve kızlarıyla birlikte hastaneden çıkış yapan Bakan'ın mutluluğu gözlerinden okunmuştu.
'ERKEK ÇOCUK İÇİN ARTIK DAMATLARI SEVECEĞİZ'
Basın mensuplarıyla konuşarak kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu.
Ali'de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek gülümsemişti.
LEYLA İLE ELA YAN YANA
Şimdilerde kızları Leyla ve Ela ile ilgilenen Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi.
Leyla'nın minik kardeşi Ela'nın başında durduğu anı fotoğraflayan Bakan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.
Güzel oyuncunun, Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladığı fotoğraf büyük ilgi gördü.