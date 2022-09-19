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Haberler Magazin İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela'yı paylaştı

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela'yı paylaştı

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünyaevine girmişti. Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Ela'yı kucağına aldı ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Seda Bakan, son olarak sosyal medya hesabından kızlarının fotoğrafını paylaştı.

19.09.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 16:35

İkinci kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, doğum yaptığı hastaneden taburcu olmuştu.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

Eşi ve kızlarıyla birlikte hastaneden çıkış yapan Bakan'ın mutluluğu gözlerinden okunmuştu.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

'ERKEK ÇOCUK İÇİN ARTIK DAMATLARI SEVECEĞİZ'

Basın mensuplarıyla konuşarak kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

Ali'de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek gülümsemişti.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

LEYLA İLE ELA YAN YANA

Şimdilerde kızları Leyla ve Ela ile ilgilenen Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

Leyla'nın minik kardeşi Ela'nın başında durduğu anı fotoğraflayan Bakan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

İkinci kez anne olan Seda Bakan kızları Leyla ile Ela’yı paylaştı

Güzel oyuncunun, Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

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