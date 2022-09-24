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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'dan kızıyla ilk kare!

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay'dan kızıyla ilk kare!

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile altı yıllık birlikteliklerini iki yıl önce nikah masasına taşıyan oyuncu ve senarist Gupse Özay, bu ay başında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdi ise çiçeği burnunda anneden kızı Jan Asya ile birlikte ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

24.09.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 10:16

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

Oyuncu çift, bebeklerine Jan Asya adını verdi. Taburcu olan oyuncu, "Arayan soran herkese çok teşekkürler" diyerek, Instagram'dan sevenlerine teşekkür etti.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Gupse Özay'dan kızıyla ilk paylaşım geldi.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

Ünlü isim, kızı Jan Asya kucağındayken kendisine bakan sevimli dostunu paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

"Yok canım ne kıskançlığı" paylaşımında bulundu.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

Özay'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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