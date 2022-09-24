Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan kızıyla ilk kare!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi.
İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Oyuncu çift, bebeklerine Jan Asya adını verdi. Taburcu olan oyuncu, "Arayan soran herkese çok teşekkürler" diyerek, Instagram'dan sevenlerine teşekkür etti.
Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Gupse Özay'dan kızıyla ilk paylaşım geldi.
Ünlü isim, kızı Jan Asya kucağındayken kendisine bakan sevimli dostunu paylaştı.
"Yok canım ne kıskançlığı" paylaşımında bulundu.