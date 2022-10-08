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Haberler Magazin Ersay Üner'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Ersay Üner'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Ersay Üner, aldığı yeni araçla dikkat çekti. Otomobillere karşı bir ilgisi olan Ersay Üner, eski arabasını 4 milyona sattı, yeni arabasını için ise kesenin ağzını açtı. İşte ünlü sanatçının yeni oyuncağı...

08.10.2022, 09:46 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022, 09:48

Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlar Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coşmuş bu görüntüleri de FIFA resmi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Akalın, bir takipçisinin 'Telif iste' yorumuna Aleyna Tilki'ye taş atarak "Demek ki olay don değilmiş" cevabını vermişti. Tüm bunların ardından Ersay Üner de konuya dahil olmuştu.

Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Edis ve Aleyna'ya destek veren Üner, "Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyor. Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabi ki olacak ama üslup ve saygı önemli. Ben ikisine de saygı duyuyor ve şans diliyorum. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı
"NANKÖRLÜK MÜ YOK CANIM!"
Üner'in bu sözlerinin ardından Demet Akalın'dan olay bir paylaşım gelmişti. Lüks bir otomobil fotoğrafı paylaşan şarkıcı, "Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü yok canım!" demişti. Ardından hayat arkadaşı Okan Kurt'la fotoğrafını paylaşan Akalın, bu kareye; "Bir kere de bilme. Koca sözü dinleyeceksin. İnsan sarrafısın vallahi minik" notunu düşmüştü.
Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, 10 yıllık işbirliğinin ardından Ersay Üner ile olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İşbirliğini bitiren tarafın kendisi olduğunu açıklayan Üner, son dönemde hem işle ilgili hem de kişisel bazı önemli sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı.

Ünlü isim, "Sağda solda 'Demet Akalın, Ersay'ı hayatından çıkardı' gibi laflar duyuyorum. Öyle bir şey yok. Demet beni değil, ben onu hayatımdan çıkardım. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama son dönemde aramızdaki enerji bozuldu. 25 gün önce de hem iş hem de kişisel anlamda birtakım ciddi sorunlar yaşadık.

Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Demet'i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum. Aramızda dostluk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. İlişkimiz sadece iş boyutundaymış. Daha önce dışarıdan pek çok tatsız şey duymuş, ama 'Biz arkadaşız, olmaz öyle şey' deyip kulak asmamıştım. Meğer söylenenlerin hepsi doğruymuş. Bunların ne olduğunu tek tek söylersem, olay çıkar. O yüzden konuşmak istemiyorum. Ama kendisi çıkıp da benim hakkımda konuşursa, o zaman her şeyi açıklarım" demişti.

BARIŞMA HEDİYESİ CİP

Tüm bu yaşananların ardından Akalın ile Üner birkaç ay sonra yeniden barışmıştı. Ünlü şarkıcı, 'İki Kelime', 'Umutsuz Vaka', 'Helal Olsun', 'Bebek', 'Dans Et' ve 'Mucize' gibi hit şarkılarına imza atan Üner'e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.

Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

YENİ OTOMOBİLİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Milliyet'İn haberine göre; Bu tartışmayla bir süre adından söz ettiren Ersay Üner, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Otomobil tutkusuyla bilinen ve Porsche marka araçlara büyük hayranlık duyan şarkıcı, spor aracını 4 milyon 250 bin TL'ye sattı. Yeni aracı için de üzerine 2 milyon 750 bin TL koyan Üner, 7 milyon TL'ye Porsche Carrera 911 4s satın aldı.

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