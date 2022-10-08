Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, 10 yıllık işbirliğinin ardından Ersay Üner ile olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İşbirliğini bitiren tarafın kendisi olduğunu açıklayan Üner, son dönemde hem işle ilgili hem de kişisel bazı önemli sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı.

Ünlü isim, "Sağda solda 'Demet Akalın, Ersay'ı hayatından çıkardı' gibi laflar duyuyorum. Öyle bir şey yok. Demet beni değil, ben onu hayatımdan çıkardım. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama son dönemde aramızdaki enerji bozuldu. 25 gün önce de hem iş hem de kişisel anlamda birtakım ciddi sorunlar yaşadık.