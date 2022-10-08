Ersay Üner’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Demet'i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum. Aramızda dostluk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. İlişkimiz sadece iş boyutundaymış. Daha önce dışarıdan pek çok tatsız şey duymuş, ama 'Biz arkadaşız, olmaz öyle şey' deyip kulak asmamıştım. Meğer söylenenlerin hepsi doğruymuş. Bunların ne olduğunu tek tek söylersem, olay çıkar. O yüzden konuşmak istemiyorum. Ama kendisi çıkıp da benim hakkımda konuşursa, o zaman her şeyi açıklarım" demişti.
BARIŞMA HEDİYESİ CİP
Tüm bu yaşananların ardından Akalın ile Üner birkaç ay sonra yeniden barışmıştı. Ünlü şarkıcı, 'İki Kelime', 'Umutsuz Vaka', 'Helal Olsun', 'Bebek', 'Dans Et' ve 'Mucize' gibi hit şarkılarına imza atan Üner'e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.