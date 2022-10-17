Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı!

Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.
İkili, aile arasında yapılan bir tören ile nişan yüzüklerini taktı
'Lise Defteri', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Yeni Gelin' gibi yapımlarda rol alan ünlü isim Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çiftin nişan haberini, Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu:
Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmî olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz.
Oyuncu ise Aytaş ile çekilen pozlarını, "Söz, isteme, nişan" notunu yazarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.
DAĞHAN KÜLEGEÇ KİMDİR?
18 Ekim 1978 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak'ın torunu olan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ve kaligraf Rıza Külegeç çiftinin çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur.
1998 yılında Baba Bana Reyting Al adlı dizide rol alarak ilk kez kamera karşısına oyuncu olarak geçmiştir. 1994-1998 yıllarında Sıcağı Sıcağına adlı programda montaj ekibi, 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı, 2002 - 03 yılında ATV'de yayınlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S'nek TV'de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalışmıştır.
Oyuncu daha sonra 2002 yılında Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2003-2004 yılları arasında Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat vermiştir. Dağhan Külegeç 29 bölüm süren bu dizide 27 bölüm rol almıştır. Külegeç, bu dizinin sona ermesinden sonra yine aynı kanalda 2005-2006 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız Polis dizisinde sevenleriyle buluştu.
Dağhan Külegeç'i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yelleri oldu. Dizide Efe Kaygısız karakterini canlandırmıştır. 2009 yılının sonunda diziye konulan bir araba kazası sahnesiyle kadrodan çıkan Külegeç, 2010-2011 yıllarında hayranlarının yoğun isteği üzerine diziye geri dönme kararı almıştır. Bu dizi 30 Ağustos 2011 tarihinde 170. bölümde sona ermiştir.
2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına 'Ünlüler' takımında başlayıp, oyun kuralları gereğince 'Gönüllüler' takımına geçiş yapmıştır. Külegeç, Panama'da yapılan bu yarışmada tam 12 hafta kalmıştır.