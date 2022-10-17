Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı!

Oyuncu daha sonra 2002 yılında Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2003-2004 yılları arasında Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat vermiştir. Dağhan Külegeç 29 bölüm süren bu dizide 27 bölüm rol almıştır. Külegeç, bu dizinin sona ermesinden sonra yine aynı kanalda 2005-2006 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız Polis dizisinde sevenleriyle buluştu.

Dağhan Külegeç'i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yelleri oldu. Dizide Efe Kaygısız karakterini canlandırmıştır. 2009 yılının sonunda diziye konulan bir araba kazası sahnesiyle kadrodan çıkan Külegeç, 2010-2011 yıllarında hayranlarının yoğun isteği üzerine diziye geri dönme kararı almıştır. Bu dizi 30 Ağustos 2011 tarihinde 170. bölümde sona ermiştir.