Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

'RAHATSIZ OLDUM, OLAYI ARAŞTIRDIM'



"Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık" diyen ünlü şarkıcı, "Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum, olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki 'Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle' diye açıkladım. Görevli kadın: "Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden haber vermediniz' dediler?" açıklamasını yaptı.