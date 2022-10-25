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Haberler Magazin Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz Nisan ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendisine yöneltilen 'çocuk' sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Şimdi ise Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile kavga ettikleri konuşuluyor. Bu konuşulanlar üzerine Seda Sayan jet hızıyla yanıt verdi.

25.10.2022, 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022, 14:42

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, kavga ettikleri iddialarıyla gündeme geldi. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürüldü.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

OLAYIN PERDE ARKASINI SEDA SAYAN ANLATTI

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara bir magazin programında cevap verdi. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söyledi:"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış...

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' dedim. Evi temizleyen bir görevli vardı, sabah geldiğinde ona sordum. 'Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım' dedi. Konu orada kapandı."

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

'RAHATSIZ OLDUM, OLAYI ARAŞTIRDIM'

"Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık" diyen ünlü şarkıcı, "Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum, olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki 'Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle' diye açıkladım. Görevli kadın: "Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden haber vermediniz' dediler?" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

Resepsiyonu aradım, 'Komşularımızdan biz yokken bir şikayet geldi mi?' diye sordum. 'Yok gelmedi' dediler. O gün çalışanları araştırdık, bizim evde çalışan kadını arayan kişiyi bulduk.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

O gün binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra Seda'nın evinin camı kırıldı oldu" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

'BENİM KOCAM PRENS'

Sayan, sözlerine; "Burada büyük bir güvenlik zafiyeti var, bizim camımız kırılıyor bize kimse bilgi vermiyor. Daha da kötüsü bu olay nasıl bu şekilde katlanarak yayıldı. Haber doğru. Camım kırıldı ama içerik yanlış. Her gün el ele çıkıyoruz resepsiyondan.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti?

Nereden çıktı bu haberler anlamadım. Bizim evimizden müzik sesi dışında ses çıkmaz. Çağlar asla eli havada bir adam değil, ben bir prensle evlendim arkadaşlar. Böyle bir şey yok benim kocam prens. 34'üncü katta oturuyoruz camı nasıl kırsın kocaman bir cam" şeklinde noktaladı.

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