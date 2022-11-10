Türker İnanoğlu’ndan kötü haber!

Türk sinemasına birçok film kazandıran Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen usta oyuncu Filiz Akın'ın eski eşi yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'ndan gelen haber tüm sevenlerini korkuttu.
Türk sinemasına birçok film kazandıran Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen usta oyuncu Filiz Akın'ın eski eşi yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'ndan gelen haber tüm sevenlerini korkuttu.
Kan hastalığı ve bir süredir kanser ile mücadele eden Türker İnanoğlu, evde düşüp kalça kemiğini kırdı.
Hastaneye kaldıran ünlü yapımcı, tedavi altına alındı. Ancak ünlü yapımcı enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.
TÜRKER İNANOĞLU ENFEKSİYON NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEMEDİ
Hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.
Doktorlar, ünlü yapımcının sağlık durumundaki gelişmelere göre operasyon kararını verecek.