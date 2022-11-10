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Haberler Magazin Türker İnanoğlu'ndan kötü haber!

Türker İnanoğlu'ndan kötü haber!

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü evinde düşüp kalça kemiğini kıran Türker İnanoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.

10.11.2022, 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 14:29

Türk sinemasına birçok film kazandıran Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen usta oyuncu Filiz Akın'ın eski eşi yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'ndan gelen haber tüm sevenlerini korkuttu.

Türker İnanoğlu’ndan kötü haber!

Kan hastalığı ve bir süredir kanser ile mücadele eden Türker İnanoğlu, evde düşüp kalça kemiğini kırdı.

Türker İnanoğlu’ndan kötü haber!

Hastaneye kaldıran ünlü yapımcı, tedavi altına alındı. Ancak ünlü yapımcı enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.

Türker İnanoğlu’ndan kötü haber!

TÜRKER İNANOĞLU ENFEKSİYON NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEMEDİ

Hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.

Türker İnanoğlu’ndan kötü haber!

Doktorlar, ünlü yapımcının sağlık durumundaki gelişmelere göre operasyon kararını verecek.

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