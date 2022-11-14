Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü haberlerini önce yalanlamış, sonra "Karı koca arasında tartışma olur" diyerek konuyu kapatmıştı.
Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü haberlerini önce yalanlamış, sonra "Karı koca arasında tartışma olur" diyerek konuyu kapatmıştı.
Ünlü çift, önceki gün Bebek'te lüks bir otelde yemek yedi.
Çıkışta 11 milyon liralık yeni araçlarına bindiler.
'BİZ HİÇ KÜSMEDİK Kİ'
Posta'nın haberine göre; Uğur Akkuş servet değerindeki otomobili Ebru Şallı'ya barışma hediyesi olarak aldığı iddialarıyla ilgili "Biz hiç küsmedik ki, barışalım."
"Ben eşime hediye almak için sebep aramam" açıklamasını yaptı.
NELER OLMUŞTU?
Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.
Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.
Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı.
AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ
Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"
Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. İfadesi alınan Şallı'nın ise "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi.
Şiddet gördüğünü inkar eden Şallı, "Karı koca arasında tartışma olabilir" açıklamasını yapmıştı.