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Haberler Magazin Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya milyonluk hediye!

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya milyonluk hediye!

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da araç içerisinde eşi Uğur Akkuş tarafından darbedilen ardından sinir krizine girdiği söylenilen ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı, "Şikayetçi değilim, o benim kocam" diyerek olanları yalanlamış ve konuyu kapatmıştı. Ünlü çift, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Mutlu bir şekilde objektiflere takılan çiftten Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'ya aldığı milyonluk hediye dikkat çekti.

14.11.2022, 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 10:03

Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü haberlerini önce yalanlamış, sonra "Karı koca arasında tartışma olur" diyerek konuyu kapatmıştı.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Ünlü çift, önceki gün Bebek'te lüks bir otelde yemek yedi.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Çıkışta 11 milyon liralık yeni araçlarına bindiler.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

'BİZ HİÇ KÜSMEDİK Kİ'

Posta'nın haberine göre; Uğur Akkuş servet değerindeki otomobili Ebru Şallı'ya barışma hediyesi olarak aldığı iddialarıyla ilgili "Biz hiç küsmedik ki, barışalım."

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

"Ben eşime hediye almak için sebep aramam" açıklamasını yaptı.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

NELER OLMUŞTU?

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı.

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. İfadesi alınan Şallı'nın ise "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi.

Uğur Akkuş’tan eşi Ebru Şallı’ya milyonluk hediye!

Şiddet gördüğünü inkar eden Şallı, "Karı koca arasında tartışma olabilir" açıklamasını yapmıştı.

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