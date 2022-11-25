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Kısmetse Olur'un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Bir dönem yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur'un damat adayları yıllar sonra buluştu. Program yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş yanlarına eşlerini de alarak poz verdi. O pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

25.11.2022, 12:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 12:52

Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan evlilik programlarından biri de Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş de olsa hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da sosyal medyada gündem oldu.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Kısmetse Olur'un paylaşılamayan damat adaylarından Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Yarışmada Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur Semih 2019 yılında Influncer Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girdi.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Kısmetse Olur evinin en çok konuşulan isimlerinden biri diğeri ise Adnan Kızıltaş'tı. O dönem Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşayan Kısmetse Olur Adnan Hacer Göktaş'la evlenmişti.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan'ın yıllar sonra aileleriyle buluşması sosyal medyayı salladı.

Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Adnan Kızıltaş paylaşımında "Yıllar sonra yine bir arada ve bu kez ailemizle" dedi.

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