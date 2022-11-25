Kısmetse Olur’un damat adayları yıllar sonra bir arada!

Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan evlilik programlarından biri de Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş de olsa hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.
Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan evlilik programlarından biri de Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş de olsa hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.
Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da sosyal medyada gündem oldu.
Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.
Kısmetse Olur'un paylaşılamayan damat adaylarından Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu.
Yarışmada Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur Semih 2019 yılında Influncer Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girdi.
Kısmetse Olur evinin en çok konuşulan isimlerinden biri diğeri ise Adnan Kızıltaş'tı. O dönem Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşayan Kısmetse Olur Adnan Hacer Göktaş'la evlenmişti.
Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan'ın yıllar sonra aileleriyle buluşması sosyal medyayı salladı.
Adnan Kızıltaş paylaşımında "Yıllar sonra yine bir arada ve bu kez ailemizle" dedi.