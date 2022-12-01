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Haberler Magazin Pelin Karahan imajını tazeledi

Pelin Karahan imajını tazeledi

Kavak Yelleri dizisindeki rolü ile hafızalarda yer eden Pelin Karahan imajını tazeledi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

01.12.2022, 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 09:12

Ünlü oyuncu Pelin Karahanşu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor.

Pelin Karahan imajını tazeledi

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Karahan son dönemde sıkça imaj yeniledi.

Pelin Karahan imajını tazeledi

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine büyük ilgi gördü.

Pelin Karahan imajını tazeledi

Geçtiğimiz günlerde estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.

Pelin Karahan imajını tazeledi

Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.

Pelin Karahan imajını tazeledi

Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı.

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