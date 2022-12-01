Pelin Karahan imajını tazeledi

Ünlü oyuncu Pelin Karahanşu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu Pelin Karahanşu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Karahan son dönemde sıkça imaj yeniledi.
Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine büyük ilgi gördü.
Geçtiğimiz günlerde estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.
Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.
Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı.