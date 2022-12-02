İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de hayatını birleştirdiği Mimar Mihre Mutlu'dan Haziran'da boşanmıştı.
Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de hayatını birleştirdiği Mimar Mihre Mutlu'dan Haziran'da boşanmıştı.
Riva'daki aylık 70 bin TL getirisi olduğu söylenen villasını da Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı.
Ama malum onlar da ayrıldı. Hadise kendine 50 milyon TL'ye yeni bir ev aldı. 2023'ün ilk günlerinde taşınacak.
'UĞURSUZ VİLLA' DİYE ANILIYOR AMA...
Posta'nın haberine göre; Cihangir'de annesinin yanında geçici olarak kalan İbrahim Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva'daki 'uğursuz' denilen o eski villasına dönecek.
İşte İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarcan.
İbrahim Çelikkol'un hem eski evi hem de yeni aşk yuvası.