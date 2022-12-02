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İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, beş yıllık eşi Mihre Mutlu ile geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşanmıştı. Ünlü oyuncu boşanmadan önce Riva'daki villasında oturuyordu. Oradan taşındıktan sonra villayı Hadise ve Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı. İbrahim Çelikkol şimdi ise yuvasına geri dönüyor hem de sevgilisiyle...

02.12.2022, 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022, 10:32

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de hayatını birleştirdiği Mimar Mihre Mutlu'dan Haziran'da boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

Riva'daki aylık 70 bin TL getirisi olduğu söylenen villasını da Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı.

İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

Ama malum onlar da ayrıldı. Hadise kendine 50 milyon TL'ye yeni bir ev aldı. 2023'ün ilk günlerinde taşınacak.

İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

'UĞURSUZ VİLLA' DİYE ANILIYOR AMA...

Posta'nın haberine göre; Cihangir'de annesinin yanında geçici olarak kalan İbrahim Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva'daki 'uğursuz' denilen o eski villasına dönecek.

İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

İşte İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarcan.

İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

İbrahim Çelikkol'un hem eski evi hem de yeni aşk yuvası.

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