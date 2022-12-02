İbrahim Çelikkol yuvasına geri dönüyor

'UĞURSUZ VİLLA' DİYE ANILIYOR AMA...



Posta'nın haberine göre; Cihangir'de annesinin yanında geçici olarak kalan İbrahim Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva'daki 'uğursuz' denilen o eski villasına dönecek.