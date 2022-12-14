Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.
Dizide Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ise performansları ile büyük övgü toplamıştı.
ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI
Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi.
Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte o paylaşım...
Bu paylaşım Aşk-ı Memnu hayranlarını epey sevindirdi.