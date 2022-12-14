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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Ünlü yönetmen çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

14.12.2022, 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 10:42

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Dizide Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ise performansları ile büyük övgü toplamıştı.

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi.

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

İşte o paylaşım...

Aşk-ı Memnu oyuncularından sürpriz buluşma!

Bu paylaşım Aşk-ı Memnu hayranlarını epey sevindirdi.

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