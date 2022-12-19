Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."