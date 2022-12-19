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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

Yalı Çapkını dizisinde partner olan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan bir partide samimi tavırlar sergiledi. Aynı partide bulunan Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Kubilay Aka bu durumdan rahatsız oldu ve dostu için Mert Ramazan Demir'le kavga etti. Mert Ramazan Demir olayın ardından ilk kez konuştu. İşte konuya ilişkin detaylar...

19.12.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 11:21

"Yalı Çapkını" dizisinin ekibi, geçen günlerde bir gece kulübünde eğlenirken olaylı bir geceye şahit olmuşlardı. Başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlığı, Kubilay Aka'yı rahatsız etmişti.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

Ortam gerilince "Yalı Çapkını" dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka, evine yollanmıştı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavgasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

MERT YAZICIOĞLU NE TEPKİ VERDİ?

Yaşanan bu gelişmelere Mert Yazıcıoğlu'nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıcıoğlu'nun "insanlar yanlış anlıyor" diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

Yakın dost oldukları bilinen Kubilay Aka ile Mert Yazıcıoğlu, "Aşk 101" dizisinde birlikte rol almışlardı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

MERT RAMAZAN DEMİR İLK KEZ KONUŞTU

Kavganın ardından ilk kez konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

"RAHATSIZLIK BOYUTUNDA"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka'nın mekândan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyutunda olduğunu söylediği öğrenildi.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."

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