Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı

"Yalı Çapkını" dizisinin ekibi, geçen günlerde bir gece kulübünde eğlenirken olaylı bir geceye şahit olmuşlardı. Başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlığı, Kubilay Aka'yı rahatsız etmişti.
"Yalı Çapkını" dizisinin ekibi, geçen günlerde bir gece kulübünde eğlenirken olaylı bir geceye şahit olmuşlardı. Başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlığı, Kubilay Aka'yı rahatsız etmişti.
Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü.
Ortam gerilince "Yalı Çapkını" dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka, evine yollanmıştı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavgasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı.
MERT YAZICIOĞLU NE TEPKİ VERDİ?
Yaşanan bu gelişmelere Mert Yazıcıoğlu'nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıcıoğlu'nun "insanlar yanlış anlıyor" diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.
Yakın dost oldukları bilinen Kubilay Aka ile Mert Yazıcıoğlu, "Aşk 101" dizisinde birlikte rol almışlardı.
MERT RAMAZAN DEMİR İLK KEZ KONUŞTU
Kavganın ardından ilk kez konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"RAHATSIZLIK BOYUTUNDA"
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka'nın mekândan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyutunda olduğunu söylediği öğrenildi.
"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."