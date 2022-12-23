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Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

Ünlü oyuncu Burcu Binici ile şarkıcı Tankurt Manas 2 Eylül'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz ay ise boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Şimdi ise çift hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. İkilinin arasında bir ihanet krizi olduğu ve boşanacakları öne sürüldü.

23.12.2022, 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 10:10

Oyuncu Burcu Binici, eylül ayında rap'çi Tankurt Manas ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş, evlendiklerini "Sıfır şaka" notuyla duyurmuşlardı.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

Evliliklerin ilk gününde aralarında kriz çıkmış, boşanmanın eşiğine gelmişlerdi.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

Bu krizi atlattıktan sonra Burcu Binici "Sorunlarımızı çözdük. Herkesin bir eşref saati oluyor, tartışmalar oldu tabii ki.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

Ailelerimiz bir araya geldi ve barışma kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

İKİNCİ KRİZ GELDİ

Posta'nın haberine göre; Ancak yeni evlilerin ikinci bir kriz yaşaması uzun sürmedi. İlişkileri bir türlü düzelmeyen çiftin tekrar ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

İddiaya göre Burcu Binici eşinin Gamze adlı bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladı.

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor mu?

Evden ayrılan Binici'nin barışmayı kabul etmediği, bu kez ailelerinin bile ikisini bir araya getiremediği söyleniyor. Burcu Binici'nin boşanma davası açması bekleniyor.

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