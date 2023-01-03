Camide skandala imza atan Eda Taşpınar’a soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Söz konusu paylaşım sonrası Eda Taşpınar hakkında, Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.