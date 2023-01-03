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Haberler Magazin Camide skandala imza atan Eda Taşpınar'a soruşturma!

Camide skandala imza atan Eda Taşpınar'a soruşturma!

Tasarımcı Eda Taşpınar, bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz şekilde poz vermiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Taşpınar'a tepkiler çığ gibi büyürken, 'Halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

03.01.2023, 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 10:27

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu.

Camide skandala imza atan Eda Taşpınar’a soruşturma!

Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi. Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı.

Camide skandala imza atan Eda Taşpınar’a soruşturma!

Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

Camide skandala imza atan Eda Taşpınar’a soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Söz konusu paylaşım sonrası Eda Taşpınar hakkında, Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Camide skandala imza atan Eda Taşpınar’a soruşturma!

Taşpınar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturulacak.

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