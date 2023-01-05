  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Enis Arıkan'ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Enis Arıkan'ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, 40. yaş gününü arkadaşlarıyla kutladı. Adeta kına gecesini aratmayan doğum günü partisinde Enis Arıkan'a çok sayıda altın takıldı. Ünlü oyuncu için yaptırılan nazar boncuklu pasta da dikkatlerden kaçmadı.

05.01.2023, 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 09:24

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, dün akşam düzenlenen görkemli partiyle 40. yaşını kutladı.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Ünlü isimler, Arıkan'ın bir mekanda yapılan doğum günü partisine akın etti.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan'ın pastası da dikkatler kaçmadı.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Doğum gününde hediyeleri kabul eden başarılı oyuncuya en yaratıcı hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlara altın hediye etti.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

ENİS ARIKAN: HANİ BİZİM BU KADAR BÜTÇEMİZ YOKTU

Altınlar karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan "Arkadaşlar bir dakika. Hani bizim bu kadar bütçemiz yoktur. Nur (Sürer) abla sen diziden ayrıldın" dedi.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.

Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Partiye katılanlar arasında Tamer Levent, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Berrak Tüzünataç vardı. Aybüke Albere şarkılarıyla konukları coşturdu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA