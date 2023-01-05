Enis Arıkan’ın kına gecesini aratmayan doğum günü!

Doğum gününde hediyeleri kabul eden başarılı oyuncuya en yaratıcı hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlara altın hediye etti.