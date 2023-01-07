Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle olay yaratan Hadise, son olarak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle olay yaratan Hadise, son olarak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Geçen aylarda Hadise'nin kürkle yaptığı bir paylaşım, hayvanseverler tarafından çok sert bir dille eleştirilmişti.
Eleştirilerin ardından Hadise açıklama yapmış, "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" demişti. Ancak kürk gerçek çıkmıştı.
Ünlü bir markaya ait olan bu leopar desenli tavşan kürk 41 bin TL'den satılıyordu.
Kürkün fiyatı indirimle birlikte 12 bin TL'ye düştü.
Hadise, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ile önceki gece Etiler'de eğlendi.
Objektiflere yansıyan kürkün ise gerçek olduğu söylendi.
Posta'nın haberine göre; bu tilki kürkünün fiyatı yaklaşık 150 bin TL. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber sonrası tepkiler gecikmedi.
Hayvanseverler popçuyu eleştiri yağmuruna tuttu: "Sahte diye açıklama yapar ama bariz belli gerçek olduğu. Söyledikleriyle yaptıkları nedense hiç birbirini tutmuyor."