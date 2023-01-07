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Haberler Magazin Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini bitiren Hadise'nin her hareketi olay oluyor ve magazin gündeminde oldukça konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün Etiler'deydi. Bir hayli keyifli olan ve etrafına gülücükler saçan Hadise'nin üzerine giydiği kürk tüm dikkatleri üzerine çekti. Gerçek olduğu iddia edilen kürk ve Hadise oldukça tepki topladı.

07.01.2023, 13:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 13:10

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle olay yaratan Hadise, son olarak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Geçen aylarda Hadise'nin kürkle yaptığı bir paylaşım, hayvanseverler tarafından çok sert bir dille eleştirilmişti.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Eleştirilerin ardından Hadise açıklama yapmış, "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" demişti. Ancak kürk gerçek çıkmıştı.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Ünlü bir markaya ait olan bu leopar desenli tavşan kürk 41 bin TL'den satılıyordu.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Kürkün fiyatı indirimle birlikte 12 bin TL'ye düştü.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Hadise, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ile önceki gece Etiler'de eğlendi.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Objektiflere yansıyan kürkün ise gerçek olduğu söylendi.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Posta'nın haberine göre; bu tilki kürkünün fiyatı yaklaşık 150 bin TL. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber sonrası tepkiler gecikmedi.

Hadise giydiği kürkle tepki topladı

Hayvanseverler popçuyu eleştiri yağmuruna tuttu: "Sahte diye açıklama yapar ama bariz belli gerçek olduğu. Söyledikleriyle yaptıkları nedense hiç birbirini tutmuyor."

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