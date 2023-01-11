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Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'dan İzmir istikametine doğru yola koyulan müzisyen Hakan Yelbiz, Milas'ta direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle şarampole yuvarlanmıştı. Kazada müzisyenin eşi Sabine Ayper Yelbiz yaralanırken, Hakan Yelbiz ise hayatını kaybetmişti. 47 yaşındaki ünlü isim, gözyaşları içerisinde memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

11.01.2023, 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023, 16:30

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke kara yolunda meydana geldi.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

İzmir yönüne giden müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Metrelerce savrulan otomobil, dere yatağında ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Araçta sıkışan Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi. Yaralanan Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Yelbiz için Mersin'in Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Yelbiz'in yakınları, müzisyen dostları ve sevenleri katıldı.

Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Yelbiz'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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