Müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke kara yolunda meydana geldi.
11.01.2023, 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023, 16:30
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke kara yolunda meydana geldi.
İzmir yönüne giden müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Metrelerce savrulan otomobil, dere yatağında ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi. Yaralanan Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakan Yelbiz için Mersin'in Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Yelbiz'in yakınları, müzisyen dostları ve sevenleri katıldı.