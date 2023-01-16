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Haberler Magazin Bircan Bali'den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Bircan Bali'den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Magazin programı yorumcusu Bircan Bali, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirmiş ve epey merak uyandırmıştı. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini duyuran ve ismini açıklamayan Bircan Bali, bombayı patlattı. Bali'nin iddiasına göre; Önce ilaç içen daha sonra da bileklerini keserek intihara teşebbüs eden oyuncu Hafsanur Sancaktutan! Magazin gündemine oturan iddia sonrası ünlü oyuncudan da açıklama geldi. İşte detaylar...

16.01.2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 11:06

Zehirlendiği söylenen Hafsanur Sancaktutan gerçekte canına mı kıymak istedi? Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali açıkladı.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncuyu konuşuyor. Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla olay yaratmıştı. Bircan Bali intihara teşebbüs eden güzel oyuncunun Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Bircan Bali, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Bircan Bali dün yaptığı paylaşımda ise detay vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun Anadolu Yakası'nda bir hastanede tedavi gördüğü ve onu hastaneye yine çok ünlü birinin götürdüğünü de dile getirmişti.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Bircan Bali'nin iddiasına göre; ayrılık haberleri çıkan Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan olay günü tartışmış ve genç oyuncu bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş. İlaç da içen Hafsanur Sancaktutan bu anları sevgilisi Denizcan Aktaş'a da izletmiş. Sağlık görevlilerine haber veren de Denizcan Aktaş olmuş.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Birsen Altuntaş ise Hafsanur Sancaktutan'ın zehirlendiğini ve midesinin yıkandığını duyurdu. Bircan bali bu haberin kasıtlı yapıldığını dile getirdi.

Bircan Bali’den bomba iddia! Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

HAFSANUR SANCAKTUTAN'TAN İNTİHAR İDDİASINA YANIT

Hafsanur Sancaktutan iddialar ardından paylaşım yaparak hemen iddiayı yalanladı. Oyuncu yasal süreç başlattığını söyleyerek "Habere ihtibar edilmeyeceğini umuyorum" dedi.

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