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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin faili ünlü şarkıcı çıktı. Cansız bedenin Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi ve şarkıcı Seçil Çiftçi ise gözaltına alındı. Çiftçi, kan donduran cinayeti sorguda itiraf etti. İşte detaylar...

16.01.2023, 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 11:35

Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ

Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

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