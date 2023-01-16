Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürdü! Ormana gömdü

Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.
Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.
SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı.
İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.
SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ
Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi.
O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.
Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü.
Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.
Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.