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Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan'dan korkutan haber!

Ahmet Mümtaz Taylan'dan korkutan haber!

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Nefes alıp verirken problem yaşayan Ahmet Mümtaz Taylan, kontrole gitti ve doktoru ünlü oyuncunun acilen ameliyata alınmasını söyledi. 57 yaşındaki Taylan, pazar günü hastaneye yatacak.

21.01.2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023, 11:55

Usta oyuncu Ahmet Mümötaz Taylan'dan korkutan haber geldi. Şimdilerde Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat olacak

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber!

Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti. 57 yaşındaki oyuncu anjiyo yaptırdı.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber!

Taylan'ın kalp damarlarının tıkandığı açıklandı. Doktor usta oyuncuya acil bypass önerdi. Taylan bu nedenle hafta sonu hastaneye yatacak. Oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber!

Uzun süredir yönetmen Başak Sosyal'la beraberlik yaşayan oyuncunun en büyük destekçisi de sevgilisi…

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