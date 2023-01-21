Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber!

Usta oyuncu Ahmet Mümötaz Taylan'dan korkutan haber geldi. Şimdilerde Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat olacak
Usta oyuncu Ahmet Mümötaz Taylan'dan korkutan haber geldi. Şimdilerde Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat olacak
Ahmet Mümtaz Taylan'ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi.
Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti. 57 yaşındaki oyuncu anjiyo yaptırdı.
Taylan'ın kalp damarlarının tıkandığı açıklandı. Doktor usta oyuncuya acil bypass önerdi. Taylan bu nedenle hafta sonu hastaneye yatacak. Oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.
Uzun süredir yönetmen Başak Sosyal'la beraberlik yaşayan oyuncunun en büyük destekçisi de sevgilisi…