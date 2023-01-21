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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Geçtiğimiz yıl Almanya'da meslektaşı Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz gün ilk çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından doğumdan kareler paylaşarak anne adaylarına seslendi.

21.01.2023, 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023, 10:40

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendi.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Geçtiğimiz günlerde anne olacağını açıklayan ünlü oyuncu, ilk kez anne olacak olmanın heyecanını, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" sözleriyle anlatmıştı.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Ünlü oyuncudan bugün sevindiren haber geldi. Tugutlu, anne oldu.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Çiftin oğullarına 'Evren Deniz' adını verdikleri öğrenildi.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınladığı doğumdan kareler!

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

"ANNE ADAYLARI İÇİN PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM BİRKAÇ CÜMLE VAR"

"18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi. 2023'ün bize hediyesi. Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için. Sonra eşime desteklerinden dolayı. Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı.

Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı. Suda doğumu bana ilaçsız, sıkıntısız, müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran ve bize verdiği güvenle doktoruma çok teşekkür ederim."

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