Çiçeği burnunda anne Leyla Lydia Tuğutlu doğumdan kareler paylaştı

"ANNE ADAYLARI İÇİN PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM BİRKAÇ CÜMLE VAR"

"18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi. 2023'ün bize hediyesi. Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için. Sonra eşime desteklerinden dolayı. Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı.

