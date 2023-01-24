Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.
38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti.
Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor." dedi.
"İLK DUYDUĞUMDA DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Ünlü iş insanı Sarah Haderi geçtiğimiz gün sahibi olduğu mekanda düzenlenen doğum günü partisi ile bütün sevenlerini bir araya getirdi. Nagihan Karadere de doğum gününe katılanlardandı.
Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında, "İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu" dedi.
"RAHİM VE GÖĞÜS KANSERİ"
Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim inşallah.
Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuştu.