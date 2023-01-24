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Haberler Magazin Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Lütfen benim için dua edin" diyerek kansere yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Bir çocuk annesi olan 38 yaşındaki Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında hüzünlendiren bir açıklamada bulundu.

24.01.2023, 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023, 13:34

Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor." dedi.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

"İLK DUYDUĞUMDA DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Ünlü iş insanı Sarah Haderi geçtiğimiz gün sahibi olduğu mekanda düzenlenen doğum günü partisi ile bütün sevenlerini bir araya getirdi. Nagihan Karadere de doğum gününe katılanlardandı.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında, "İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu" dedi.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

"RAHİM VE GÖĞÜS KANSERİ"

Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim inşallah.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Nagihan Karadere açıklamasıyla hüzünlendirdi

Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuştu.

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