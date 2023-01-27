  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

Salı günü izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen, her yeni bölümü merakla beklenen ve ilgiyle izlenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Oktay Kaynarca 58 yaşına girdi. Ekip arkadaşları Oktay Kaynarca'ya sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Oyuncu sette duygusal anlar yaşadı.

27.01.2023, 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 12:50

Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ekip arkadaşları unutmadı. Dizi ekibinin organize ettiği kutlamada Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Bugüne kadar yaptığımız her işte ekip olmayı başarmaktan gurur duyuyorum. Bize dışardan bakan imrenerek bakacak dedim şaşırmadım, yanılmadım her seferinde olduğu gibi bu seferde kocaman bir aile olduk. Çok güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum" diyerek ekibine teşekkür etti.

"GÜZEL BİR HAYATIM OLDU"

57. yaşını geride bırakan Oktay Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdiğim hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hala 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA