Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu iddia ediliyordu.
Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu iddia ediliyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.
Bir mekanda el ele görülen ikili bu akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel "Magazin Hattı" kamerasına takıldı.
Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti.