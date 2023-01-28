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Haberler Magazin Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu. Bir süredir avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığı iddia edilen Şıkel, Kuruçeşme'de bir mekanda arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. 44 yaşındaki ünlü isim, adının aşk iddialarına karıştığı Nail Gönenli ile sarmaş dolaş görüntülendi.

28.01.2023, 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023, 10:09

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu iddia ediliyordu.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bir mekanda el ele görülen ikili bu akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel "Magazin Hattı" kamerasına takıldı.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli böyle görüntülendi...

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