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Haberler Magazin Mehmet Günsür'ün acı günü!

Mehmet Günsür'ün acı günü!

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, bir süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastaneden yatan annesi Sibel Günsür'ü kaybetti. Anne Sibel Günsür, Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

03.02.2023, 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 09:51

Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti.

Mehmet Günsür’ün acı günü!

Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastanede yatan Sibel Günsür, yaşama veda etti.

Mehmet Günsür’ün acı günü!

Sibel Günsür, Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Günsür’ün acı günü!

Bu acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Mehmet Günsür’ün acı günü!

Cenaze töreninin aile arasında olması istediği için kimseye haber vermediği öğrenildi.

Mehmet Günsür’ün acı günü!

Ünlü oyuncuya Selma Ergenç ve Canan Ergüder eşlik etti.

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