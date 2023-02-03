Mehmet Günsür’ün acı günü!

Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti.
Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti.
Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastanede yatan Sibel Günsür, yaşama veda etti.
Sibel Günsür, Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Bu acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.
Cenaze töreninin aile arasında olması istediği için kimseye haber vermediği öğrenildi.
Ünlü oyuncuya Selma Ergenç ve Canan Ergüder eşlik etti.