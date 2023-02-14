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Haberler Magazin Sabahat Akkiraz'ı kahreden haber!

Sabahat Akkirazkahreden haber!

Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da depremde ablasını kaybetti ve acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

14.02.2023, 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 14:07

7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi.

Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

Türk Halk Müziği sanatçısı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, depremde ablası Nurhayat'ı kaybetti.

Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

Instagram hesabından ablasının fotoğrafını paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: Depremde göçük altında kalan her can, benim canımdır.

Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

On şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Maraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla.

Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun.

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