Sabahat Akkiraz’ı kahreden haber!

Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.