  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Milli voleybolcu Zehra Güneş, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güneş, eski takım arkadaşı Ahsen Baş'ı, 11 ili etkisi altına alan ve ağır yıkımlara sebebiyet veren depremde kaybettiğini duyurdu.

17.02.2023, 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023, 09:55

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, voleybol camiasından birçok genç sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından, günlerdir enkaz altında olan Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş'ın ölüm haberini duyurdu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş, Zehra Güneş ile birlikte bir dönem Vakıfbank Spor Klübünde oynamıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

1997 doğumlu olan Ahsen Baş, 2009-2014 yılları arasında Vakıfbank Spor Klübü'nde forma giymişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA