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Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın romantik tatil rotası!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın romantik tatil rotası!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile çapkınlığıyla bilinen iş insanı Hakan Sabancı'nın aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili bu konuşulanları inkar etse de daha sonra bir mekanda objektiflere yakalanmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde aşklarını yaşamaya devam eden çift ile ilgili yepyeni söylentiler ortaya atıldı. Aşkları tam gaz devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı hafta sonu Şile'de tatil yaptı. Çift yeni tatil rotalarını da şimdiden belirledi. İşte Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yeni tatil rotası...

28.02.2023, 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 16:18

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. Hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, 9 Mart'ta gidecekleri Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı da seyredecek.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı. Sürpriz ikili, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yapıyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Aşkları ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

KUZEY IŞIKLARI'NI İZLEYECEKLER

Hafta sonunu Şile'deki bir otelde başka bir çift arkadaşlarıyla beraber geçiren sürpriz ikili, rotalarını yurt dışına çevirdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

9 Mart sabahı Finlandiya'ya uçacak olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ardından Lapland'e geçecek.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın romantik tatil rotası

Kuzey Işıkları'nın en iyi göründüğü dönemlerden birini tercih eden çifte, birkaç yakın dostu da eşlik edecek.

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