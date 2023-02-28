Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın romantik tatil rotası!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. Hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, 9 Mart'ta gidecekleri Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı da seyredecek.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. Hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, 9 Mart'ta gidecekleri Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı da seyredecek.
Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı. Sürpriz ikili, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yapıyor.
Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.
Aşkları ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.
Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.
KUZEY IŞIKLARI'NI İZLEYECEKLER
Hafta sonunu Şile'deki bir otelde başka bir çift arkadaşlarıyla beraber geçiren sürpriz ikili, rotalarını yurt dışına çevirdi.
9 Mart sabahı Finlandiya'ya uçacak olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ardından Lapland'e geçecek.
Kuzey Işıkları'nın en iyi göründüğü dönemlerden birini tercih eden çifte, birkaç yakın dostu da eşlik edecek.