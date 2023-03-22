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Haberler Magazin Alişan'dan eşi Buse Varol'a erken doğum günü sürprizi!

Alişan'dan eşi Buse Varol'a erken doğum günü sürprizi!

Ünlü sanatçı Alişan, eşi Buse Varol'un doğum gününü ramazan ayına denk geldiği için erkenden kutladı. Alişan, 33 yaşına girecek olan eşi Buse Varol ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte Buse Varol'un erken kutlanan doğum gününden kareler...

22.03.2023, 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 16:00

2018 yılında dünya evine giren şarkıcı Alişan ile Buse Varol, mutluluklarını kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

25 Mart 1990 doğumlu olan Buse Varol'a yeni yaş kutlaması erken geldi.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

Alişan oyuncu eşi Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

33 yaşı basacak olan Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

Buse Varol geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü sürprizi!

Alişan ile Buse Varol son olarak aşk pozlarıyla yine övgüleri topladı.

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