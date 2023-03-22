Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncular arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncular arasında yer alıyor.
Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığına dair haberler yapılmıştı.
İMAJINI YENİLEDİ
Ancak ünlü oyuncu bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Sosyal medyada yeni imajını paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Saçlarını kestiren ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyada da dikkat çeken o imajı!