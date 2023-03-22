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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

Sevgilisi Alp Navruz'dan ihanet nedeniyle ayrılmış ardından Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılmış olan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İmaj değişikliğine giden oyuncu son halini takipçileriyle buluşturdu. Ayça Ayşin Turan'ın son hali binlerce beğeni aldı.

22.03.2023, 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 10:15

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncular arasında yer alıyor.

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığına dair haberler yapılmıştı.

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

İMAJINI YENİLEDİ

Ancak ünlü oyuncu bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

Sosyal medyada yeni imajını paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saçlarını kestiren ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti

İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyada da dikkat çeken o imajı!

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