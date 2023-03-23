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Haberler Magazin Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Doğu Demirkol'un yeni sevgilisi de tanıdık çıktı. Çiftin ilişkisi kahvaltı yaptıkları esnada çekilen bir fotoğrafla ortaya çıktı. Bakın Doğu Demirkol gönlünü kime kaptırdı!

23.03.2023, 16:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 16:32

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu.

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Doğu Demirkol'un Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu iddia edildi.

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

FOTOĞRAF AŞKI ELE VERDİ

Takvim'in haberine göre; İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri poz ortaya çıkardı.

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

AİLESİ GİBİ OYUNCULUK YAPIYOR

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu.

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