Komedyen Doğu Demirkol bakın gönlünü kime kaptırdı!

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu.
Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu.
Doğu Demirkol'un Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu iddia edildi.
FOTOĞRAF AŞKI ELE VERDİ
Takvim'in haberine göre; İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri poz ortaya çıkardı.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
AİLESİ GİBİ OYUNCULUK YAPIYOR
1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.
Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu.