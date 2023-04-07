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Haberler Magazin Sibel Can'ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan, Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'acaba mı?' dedirtti. Melisa Ural paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken hazırlanan romantik organizasyonun evlilik teklifine ait olabileceğini düşündürttü.

07.04.2023, 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 16:25

Melisa Ural gelin mi oluyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı magazin kulisleri çalkalandı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Geçtiğimiz aylarda abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Takvim'in haberine göre; Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken romantik organizasyonun aslında evlilik teklifine ait olduğunu yüzük ayrıntısı ele verdi.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sürpriz evlilik teklifinde bulunduğu Melisa Ural'ın mutlu anları...

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Melisa Ural "Birthday boy" paylaşımı yaptı ama romantik kutlamanın sonu evlilik teklifine vardı.

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Alaattin Kadayıfçıoğlu2nun elindeki yüzük kutusu "sürpriz evlilik teklifi mi?" sorularını akıllara getirdi.

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