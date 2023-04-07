Sibel Can’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu?

Melisa Ural gelin mi oluyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı magazin kulisleri çalkalandı.
Melisa Ural gelin mi oluyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı magazin kulisleri çalkalandı.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu.
Geçtiğimiz aylarda abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?
Takvim'in haberine göre; Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken romantik organizasyonun aslında evlilik teklifine ait olduğunu yüzük ayrıntısı ele verdi.
İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sürpriz evlilik teklifinde bulunduğu Melisa Ural'ın mutlu anları...
Melisa Ural "Birthday boy" paylaşımı yaptı ama romantik kutlamanın sonu evlilik teklifine vardı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu2nun elindeki yüzük kutusu "sürpriz evlilik teklifi mi?" sorularını akıllara getirdi.