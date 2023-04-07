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Haberler Magazin Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Dizi ve tiyatro oyuncusu Şehsuvar Aktaş, Bartın'da 3 katlı bir evde çıkan yangında babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı kaybetti. Evin ikinci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur Nesrin Aktaş çiftinin dumandan zehirlenip, hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

07.04.2023, 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 13:54

Bartın'ın Dallıca köyünde, 3 katlı binada çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Adrese gelen itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Yangında evin 2'nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur Nesrin Aktaş çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi.

Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını ve üvey annesini yangında kaybetti

Aktaş çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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