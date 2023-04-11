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Haberler Magazin Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Sosyal medya sayfasını oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan Tilbe, "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi ve son halini takipçileriyle paylaştı.

11.04.2023, 14:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 14:59

Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe gördüğü ilginin bir o kadarını sosyal medyada görüyor.

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Bir süredir sessizliğini koruyan Yıldız Tilbe yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Saçlarını kesen bir de üzerine kınalayan Yıldız Tilbe son halini paylaştı.

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Önce " Saçımı kestim, kınalarım. Oturuyorum hanım hanım, ne yapayım" paylaşımı yaptı.

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Sonrasında "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi. Akabinde son halini paylaştı.

Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

İşte Yıldız Tilbe'nin yeni imajı...

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