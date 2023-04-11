Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti

Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe gördüğü ilginin bir o kadarını sosyal medyada görüyor.
Kendine has tarzı ile dikkat çeken Yıldız Tilbe gördüğü ilginin bir o kadarını sosyal medyada görüyor.
Bir süredir sessizliğini koruyan Yıldız Tilbe yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
Saçlarını kesen bir de üzerine kınalayan Yıldız Tilbe son halini paylaştı.
Önce " Saçımı kestim, kınalarım. Oturuyorum hanım hanım, ne yapayım" paylaşımı yaptı.
Sonrasında "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi. Akabinde son halini paylaştı.
İşte Yıldız Tilbe'nin yeni imajı...