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Haberler Magazin Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı olan İtalyan voleybolcu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola, voleybolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek, taziye mesajı paylaştı.

AA İHA

13.04.2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023, 16:36

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı olan İtalyan voleybolcu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola, 18 yaşındaki voleybolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek, taziye mesajı paylaştı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia'nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma'ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma'nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

Diğer yandan, Ituma'nın ölüm haberi İtalya'da şok etkisi yarattı.

İtalyan basını "gelecek vadeden oyuncu" olarak tanımladığı Ituma'nın ölümünü "Dram", "Trajedi" gibi başlıklarla birinci haber olarak duyururken, Ituma'nın ölümüne dair Türk basınında yer alan intihar olasılığının da dışlanmadığı bilgilerine yer verildi.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı! Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.

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