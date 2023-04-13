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Haberler Magazin Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Geçtiğimiz yıl Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat oldu. Ünlü isim sosyal medyadan, "Merak etmeyin ben gayet iyiyim" açıklamasında bulundu.

13.04.2023, 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023, 15:47

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı.

Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturup evlenen Petek Dinçöz, sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

"MERAK ETMEYİN BEN GAYET İYİYİM"

Son halini paylaşan Petek Dinçöz, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

"Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim.

Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım."

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