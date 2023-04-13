Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı! İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ameliyat masasına yattı.
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturup evlenen Petek Dinçöz, sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
"MERAK ETMEYİN BEN GAYET İYİYİM"
Son halini paylaşan Petek Dinçöz, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim.
Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım."