Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un ayrılığının nedeni ne?

İkili dün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."