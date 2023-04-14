Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un ayrılığının nedeni ne?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanacaklarını açıkladı. İddiaya göre kriz, güzel oyuncunun doğum gününde çıktı. Özdemir, partiden sıkıldı. Gitmeye çalıştı. "Olmaz" yanıtını aldı. Kavga çıktı. İşte tüm detaylar…
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanacaklarını açıkladı. İddiaya göre kriz, güzel oyuncunun doğum gününde çıktı. Özdemir, partiden sıkıldı. Gitmeye çalıştı. "Olmaz" yanıtını aldı. Kavga çıktı. İşte tüm detaylar…
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, birbirlerine yaptıkları pahalı jestler ve aldıkları servet değerindeki hediyelerle sık sık gündem oluyordu. Güzel oyuncu ile ünlü popçu, bir süre önce Çeşme'ye gidip evle ilgili işlemleri tamamlamıştı.
2020 yazında başlayan aşklarını bundan sekiz ay önce nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı, magazin gündemine yerleşti.
İkili dün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."
İHANETİ YALANLADILAR
Takvim'in haberine göre; Bu açıklamanın ardından herkesin merak konusu ayrılığın nedeni oldu.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gerekçenin sadece "şiddetli geçimsizlik" olduğunu söylerken ortaya ihanet iddiaları da atıldı. Ancak taraflar, bunları kesin bir dille yalanladı. İkiliyi boşanmaya götüren kriz, güzel oyuncunun 26 Şubat'taki yaş gününde başladı.
O akşam güzel oyuncu, daha çok ünlü popçunun arkadaşlarının olduğu partiden sıkıldı. Ünlü çifti ayrılığa getiren olaylar Özdemir'in 26 Şubat'taki yaş gününde başladı.
BİTMEYEN KAVGALAR
Oğuzhan Koç'a "Buradan gitmek istiyorum" diyen Demet Özdemir, sert bir şekilde "Hayır" yanıtı alınca ipler gerildi. Demet Özdemir'in o akşam evi terk etmesiyle büyüyen kavga, kısa süreliğine çözüldü.
Ancak Demet Özdemir yeniden Levent'teki eve dönünce çift neredeyse her akşam bitmeyen tartışmalarına devam etti. İkilinin evliliğini terapi de kurtaramayınca her iki taraf da daha fazla yıpranmamak için boşanmaya karar verdi.
ÇEŞME'DE KOMŞULAR!
Aşkları Çeşme'de başlayan çiftin bir süre önce de buradan ev aldığı ortaya çıktı. Ünlü çift, yakın dostları Berkay ve Özlem Ada Şahin'in de evinin olduğu siteden 15 milyon TL'ye birer tane dubleks daire aldı. Boşanan ikilinin bu daireleri ne yapacağı ise merak konusu oldu.