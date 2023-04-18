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Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz'dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Aytaç Şaşmaz'dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile Ekim 2022'de yollarını ayıran Cemre Baysel iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Cemre Baysel'in gönlünü de İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün'e kaptırdığı konuşuluyor.

18.04.2023, 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 12:56

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini Ekim 2022'de noktalamıştı.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Şaşmaz'ın adı ayrılıktan sonra aralarında Hande Doğandemir gibi birçok güzelle anılsa da yakışıklı oyuncu, kalbinin hep boş olduğunu söyledi.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Takvim'in haberine göre; Şimdi ise Baysel cephesinden yeni bir aşk haberi geldi.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Sosyal medyada iyice yayılan dedikoduya göre 24 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez kalbini yeşil sahalardan bir isme kaptırdı.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Cemre Baysel, bir süredir şimdilerde İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile görüşüyor.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

DEPREMİ HATAY'DA YAŞADI

İkili, şimdilik yakın çevrelerine "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" derken sosyal medyada da takipleşmiyor.

Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Bu arada 30 yaşındaki futbolcu, asrın felaketi yaşandığı dönemde Hatayspor forması giydiği için depremi Hatay'da yaşamıştı.

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