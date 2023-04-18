Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel gönlünü bakın kime kaptırdı!

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini Ekim 2022'de noktalamıştı.
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini Ekim 2022'de noktalamıştı.
Şaşmaz'ın adı ayrılıktan sonra aralarında Hande Doğandemir gibi birçok güzelle anılsa da yakışıklı oyuncu, kalbinin hep boş olduğunu söyledi.
Takvim'in haberine göre; Şimdi ise Baysel cephesinden yeni bir aşk haberi geldi.
Sosyal medyada iyice yayılan dedikoduya göre 24 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez kalbini yeşil sahalardan bir isme kaptırdı.
Cemre Baysel, bir süredir şimdilerde İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile görüşüyor.
DEPREMİ HATAY'DA YAŞADI
İkili, şimdilik yakın çevrelerine "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" derken sosyal medyada da takipleşmiyor.
Bu arada 30 yaşındaki futbolcu, asrın felaketi yaşandığı dönemde Hatayspor forması giydiği için depremi Hatay'da yaşamıştı.