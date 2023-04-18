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Haberler Magazin Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Ebru Şallı, konuk olarak katıldığı bir programda çok samimi açıklamalarda bulundu. Şallı, oğlu Pars'ı kaybettikten sonra neler yaşadığını anlattı. Ünlü isim, Pars'ın tedavi sürecinde de üzüntüden yüz felci geçirdiğini söyledi.

18.04.2023, 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 15:14

Ceyda Düvenci'nin sunduğu televizyon programının konuğu ünlü model ve sunucu Ebru Şallı oldu. Şallı, 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında konuştu.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Şallı, "Pars'ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık" dedi.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

"ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"

Ünlü model "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim" dedi.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Ebru Şallı'nın iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Ünlü model oğlu Pars'ın üçüncü ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim… O melek yüzün ve o eşsiz her yerde hep benimle hep…

Ebru Şallı: Yüz felci geçirdim üzüntüden!

Nur yüzlü ponçiğim ben hep hep hep…." ifadelerini kullanmıştı.

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